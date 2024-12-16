Полузащитник ЦСКА Обляков выступил с заявлением в соцсетях

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Иван Обляков выступил с заявлением после начала зимней паузы в сезоне. Он отметил, что сейчас армейцам самое время подвести итоги первой части РПЛ. Обляков заявил, что большую часть отпуска будет восстанавливаться от травмы и готовить себя к зимним сборам. Также Иван обратился к фанатам ЦСКА.

«Прошла неделя с начала отпуска, было время подумать, что и почему не получилось в первой части сезона. Впереди большая часть отпуска, чтоб залечить травмы и подготовиться к сборам.

Всем красно-синим болельщикам спасибо за поддержку, приложим все усилия, чтобы порадовать вас весной», — написал Обляков в своём телеграм-канале.