Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник ЦСКА Обляков выступил с заявлением в соцсетях

Полузащитник ЦСКА Обляков выступил с заявлением в соцсетях
Комментарии

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Иван Обляков выступил с заявлением после начала зимней паузы в сезоне. Он отметил, что сейчас армейцам самое время подвести итоги первой части РПЛ. Обляков заявил, что большую часть отпуска будет восстанавливаться от травмы и готовить себя к зимним сборам. Также Иван обратился к фанатам ЦСКА.

«Прошла неделя с начала отпуска, было время подумать, что и почему не получилось в первой части сезона. Впереди большая часть отпуска, чтоб залечить травмы и подготовиться к сборам.

Всем красно-синим болельщикам спасибо за поддержку, приложим все усилия, чтобы порадовать вас весной», — написал Обляков в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Он разберётся». Ветеран ЦСКА призвал не критиковать Николича за осторожный футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android