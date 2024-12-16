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Игрок «Краснодара» Кобнан: «Зенит» не так силён, как раньше, с ними реально бороться

Игрок «Краснодара» Кобнан: «Зенит» не так силён, как раньше, с ними реально бороться
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид высказался о конкуренции с «Зенитом» за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Наш конкурент в этом сезоне? Однозначно «Зенит». Они не так сильны, как это было раньше. Сейчас с ними реально бороться», — приводит слова Кобнана «РБ Спорт».

Нигерийский форвард провёл в нынешнем сезоне 21 матч в составе «Краснодара», он забил два гола и отдал три результативные передачи.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», имеющий в своём активе 37 набранных очков.

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