Колыванов: Селихов мечтал покорять вершины, а не сидеть и играть только в Кубке России

Бывший футболист Игорь Колыванов высказался о голкипере московского «Спартака» Александре Селихове.

«Селихов сейчас в «Спартаке» не является первым вратарём. После серьёзной травмы он не может прийти в свои лучшие кондиции, которые были сразу после перехода из «Амкара». Ему уже 30 лет, и он хочет играть, ведь этот возраст — самый расцвет для вратаря. Каждый футболист мечтает играть. Понятное дело, что заработная плата — это одно, а футбол — другое. Но он всю жизнь мечтал покорять вершины, а не сидеть и играть только в Кубке России. Он мечтает немножко о другом. Ему без разницы, куда переходить, самое главное — играть», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.