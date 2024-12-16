Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший вице-президент «Химок» Бышовец высказался о результатах команды в РПЛ

Бывший вице-президент «Химок» Бышовец высказался о результатах команды в РПЛ
Комментарии

Бывший вице-президент подмосковных «Химок» Анатолий Бышовец прокомментировал результаты команды в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице.

«Борьба за выживание требует игры на пределе возможностей плюс создания наилучших условий. В «Химках» есть противоречия в требованиях тренера и возможностей игроков. Это сказалось на организации игры. Они обыгрывали «Зенит», «Локомотив», но потом избиралась другая структура командных действий. В итоге видим поражения. Очень важен выбор тактики, которая ограничивает соперника», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Анатолий Бышовец рассказал, какие позиции стоит усилить «Спартаку» зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android