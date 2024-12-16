Бывший вице-президент «Химок» Бышовец высказался о результатах команды в РПЛ

Бывший вице-президент подмосковных «Химок» Анатолий Бышовец прокомментировал результаты команды в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице.

«Борьба за выживание требует игры на пределе возможностей плюс создания наилучших условий. В «Химках» есть противоречия в требованиях тренера и возможностей игроков. Это сказалось на организации игры. Они обыгрывали «Зенит», «Локомотив», но потом избиралась другая структура командных действий. В итоге видим поражения. Очень важен выбор тактики, которая ограничивает соперника», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.