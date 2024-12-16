Поль Погба согласился перейти в бразильский «Коринтианс» — Bola Vip

Французский полузащитник Поль Погба дал своё предварительное согласие на переход в бразильский «Коринтианс», сообщает BolaVip.

По информации источника, руководство «Коринтианса» всё ещё ищет финансовую поддержку для закрытия сделки. В клубе хотят найти спонсора, который будет покрывать 100% контракта француза. Также сообщается, что в клубе рассчитывают на помощь в осуществлении перехода от своего футболиста Мемфиса Депая.

Ранее «Ювентус» объявил о расторжении трудового соглашения с Погба. Напомним, Поль был дисквалифицирован за приём запрещённого вещества на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев. Тем не менее футболист сможет вернуться к тренировкам уже в январе.