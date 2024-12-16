Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Поль Погба согласился перейти в бразильский «Коринтианс» — Bola Vip

Поль Погба согласился перейти в бразильский «Коринтианс» — Bola Vip
Комментарии

Французский полузащитник Поль Погба дал своё предварительное согласие на переход в бразильский «Коринтианс», сообщает BolaVip.

По информации источника, руководство «Коринтианса» всё ещё ищет финансовую поддержку для закрытия сделки. В клубе хотят найти спонсора, который будет покрывать 100% контракта француза. Также сообщается, что в клубе рассчитывают на помощь в осуществлении перехода от своего футболиста Мемфиса Депая.

Ранее «Ювентус» объявил о расторжении трудового соглашения с Погба. Напомним, Поль был дисквалифицирован за приём запрещённого вещества на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев. Тем не менее футболист сможет вернуться к тренировкам уже в январе.

Материалы по теме
Димитри Пайет отреагировал на слухи о возможном переходе Погба в «Марсель»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android