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Лончар прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в «Спартак»

Лончар прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в «Спартак»
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в «Спартак», «Локомотив» или ЦСКА.

«Я уже читал в прессе об интересе со стороны «Локомотива», ЦСКА и «Спартака». Это слухи. Я думаю только об «Акроне», нахожусь в моменте и не задумываюсь о том, что будет сильно позже. Конечно, будет приятно, если кто-то из топ-клубов направит мне предложение. У вас в России очень много великих клубов», — приводит слова Лончара «Матч ТВ».

Лончару 28 лет. К «Акрону» черногорский футболист присоединился прошлым летом. Действующий контракт Стефана с российским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лончара в € 1,5 млн.

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