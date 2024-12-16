Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиуса могут наказать за дерзкий жест в адрес фанатов «Райо Вальекано»

Винисиуса могут наказать за дерзкий жест в адрес фанатов «Райо Вальекано»
Аудио-версия:
Комментарии

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании рассмотрит новый скандальный эпизод с участием Винисиуса Жуниора из «Реала» в матче с «Райо Вальекано» (3:3), сообщает Marca.

Когда прозвучал финальный свисток, Винисиус, направляясь к туннелю мадридского стадиона «Кампо де Вальекас», столкнулся с недовольными выкриками фанатов «Райо Вальекано». На эти реплики бразилец ответил демонстративным жестом, показав болельщикам два пальца и движение рукой вниз, добавив: «В Сегунду». Дисциплинарный комитет рассмотрит как поведение Винисиуса, так и выкрики фанатов «Райо» в его сторону.

Отмечается, что письмо в дисциплинарный комитет с просьбой рассмотреть эти эпизоды отправили непосредственно представители Ла Лиги.

После 17 туров мадридский «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Анчелотти набрала 37 очков. «Райо Вальекано», сыгравший 16 матчей, располагается на 13-й строчке с 20 очками.

Материалы по теме
Винисиус жестом намекнул фанатам «Райо» на вылет в Сегунду. Президент «пчёл» ответил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android