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Винисиуса могут наказать за дерзкий жест в адрес фанатов «Райо Вальекано»

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании рассмотрит новый скандальный эпизод с участием Винисиуса Жуниора из «Реала» в матче с «Райо Вальекано» (3:3), сообщает Marca.

Когда прозвучал финальный свисток, Винисиус, направляясь к туннелю мадридского стадиона «Кампо де Вальекас», столкнулся с недовольными выкриками фанатов «Райо Вальекано». На эти реплики бразилец ответил демонстративным жестом, показав болельщикам два пальца и движение рукой вниз, добавив: «В Сегунду». Дисциплинарный комитет рассмотрит как поведение Винисиуса, так и выкрики фанатов «Райо» в его сторону.

Отмечается, что письмо в дисциплинарный комитет с просьбой рассмотреть эти эпизоды отправили непосредственно представители Ла Лиги.

После 17 туров мадридский «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Анчелотти набрала 37 очков. «Райо Вальекано», сыгравший 16 матчей, располагается на 13-й строчке с 20 очками.