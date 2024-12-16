Колыванов: может, «Спартаку» не стоит париться и кого-то приобретать?

Бывший российский футболист Игорь Колыванов допустил, что «Спартаку» не нужно приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно — 2025.

«В «Спартаке» есть Станкович, селекционный отдел и генеральный директор, которые будут решать по трансферам на вход зимой. Но мне кажется, что команде можно усилить центр обороны мощными бойцами. Однако последние матчи команды показывают, что «Спартак» даже таким составом может играть в хороший футбол. Может, даже не стоит париться и кого-то приобретать? В команде и так неплохая конкуренция, а футболисты хотят продолжать свою выигрышную серию. Конечно, «Спартаку» не хочется терять тех футболистов, которые делают результат. Насколько я знаю, Угальде хочет больше остаться, чем уйти, хотя зимой по нему точно будут предложения», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.