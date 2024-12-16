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Глава медиаклуба «Титан»: Алли не единственный, с кем мы ведём переговоры

Глава медиаклуба «Титан»: Алли не единственный, с кем мы ведём переговоры
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Глава медиаклуба «Титан» Александр Зуев прокомментировал информацию о потенциальном переходе английского футболиста Деле Алли в клуб Медиалиги.

«Переговоры были, игрок не готов ехать в Россию в данный момент. Алли не единственный, с кем мы ведём переговоры, как и говорил, один игрок очень близко. Если до конца трансферного окна не поступит достойного предложения из тёплых стран, то готов приехать в Россию», – приводит слова Зуева Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что бывший полузащитник сборной Англии и «Тоттенхэма» Деле Алли может перейти в российский медиаклуб «Титан». Алли не играет в официальных матчах почти два года из-за травмы. Ранее полузащитник заявил, что планирует принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Последним клубом Алли был «Эвертон». Его контракт с клубом истёк летом 2024 года. Ранее футболист также выступал за «Бешикташ» и «Тоттенхэм». Также на его счету 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.

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