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Точилин назвал имена трёх лучших российских футболистов в 2024 году

Точилин назвал имена трёх лучших российских футболистов в 2024 году
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Российский тренер Александр Точилин назвал имена трёх лучших российских футболистов в 2024 году.

«Футболист года? Назову Головина. Это человек, который выступает в Европе, в крепком чемпионате и играет в своей команде главную роль. Он априори должен считаться у нас лучшим футболистом.

На второе место поставлю Сафонова. Он играет в одном из сильных чемпионатов и топовых клубов. Понятно, что Матвей не имеет твёрдого места в стартовом составе, но те матчи, которые он провёл, были сыграны на хорошем уровне. Его карьера развивается поступательно.

На третью строчку? Глушенкова. Он и в «Локомотиве» ярко себя проявлял, был лидером команды. Потом, перейдя в «Зенит», зарекомендовал себя как топ-футболист. «Зенит» с его травмой потерял в игре какую-то изюминку. Будем надеяться, что после сборов он сможет выйти на свой привычный уровень», — приводит слова Точилина «Евро-Футбол.Ру».

Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. За этот период он принял участие в 221 матче во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 40 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

25-летний Матвей Сафонов перешёл во французский «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года. На счету российского голкипера шесть матчей в составе парижан во всех турнирах с тремя пропущенными мячами, три игры Матвей завершил всухую.

В текущем сезоне Максим Глушенков провёл за санкт-петербургский «Зенит» 14 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. Алексей Батраков отыграл 23 матча во всех турнирах за «Локомотив», в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

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