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Кафанов ответил, чего хотел бы добиться в работе в следующем году

Кафанов ответил, чего хотел бы добиться в работе в следующем году
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов ответил на вопрос, что бы он хотел реализовать в плане работы в следующем году.

«Хотелось бы, чтобы вратари, которые приезжают в сборную на короткий срок, стали хотя бы чуть-чуть лучше», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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