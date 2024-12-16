Колыванов назвал детским садом критику Селихова фанатами «Спартака» за видео с Соболевым

Бывший российский футболист Игорь Колыванов назвал детским садом критику со стороны фанатов голкипера красно-белых Александра Селихова за видео с форвардом «Зенита» Александром Соболевым. На ролике они играют в футбольную игру, в которой голкипер оказался сильнее своего экс-одноклубника.

«Если Селихов и Соболев друзья, им что теперь, вместе нельзя отдыхать? Это детский сад! Мы в своё время все разъехались по разным командам, хотя с детства дружили. Нам теперь нельзя отдыхать вместе? Это не имеет никакого отношения к футболу. Наоборот, они молодцы, что дружат. Личное дело каждого игрока, кто куда-то перешёл», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.