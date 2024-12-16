Игорь Колыванов не смог выбрать лучшего тренера первой части сезона в РПЛ

Бывший российский футболист Игорь Колыванов ответил на вопрос о лучшем тренере первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«В начале чемпионата отлично себя проявляли Семак, Мусаев и Галактионов. Уже в концовке перед зимней паузой себя показал Станкович со «Спартаком». Поэтому очень сложно выбрать одного лучшего тренера первой части РПЛ», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», имеющий в своём активе 37 набранных очков.