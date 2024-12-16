Игонин: если Угальде продолжит держать уровень, его можно будет назвать лучшим в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде. Форвард забил 15 голов в 18 матчах первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Хочешь не хочешь, но всё равно следишь за футболистами соперников. У нас есть молодые игроки, которые становятся лидерами своих клубов. Например, в «Локомотиве» есть Батраков.

По иностранным футболистам у нас повторяющиеся история — они приезжают из других чемпионатов, где более сильная внутренняя конкуренция и с сильной мотивацией. Поэтому на первых порах выдают хорошие отрезки, но интересно, как будет дальше. Если Угальде, учитывая специфику российского чемпионата и наши тренировки, продолжит держаться на таком уровне, его можно будет назвать лучшим футболистом РПЛ», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.