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Мацей Рыбус: завершу профессиональную карьеру этой зимой, если не найду себе клуб

Мацей Рыбус: завершу профессиональную карьеру этой зимой, если не найду себе клуб
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Футболист Мацей Рыбус, выступающий в составе медийной команды ФК «10», заявил, что рассматривает вариант с завершением карьеры нынешней зимой.

«Сейчас у меня нет предложений из профессионального футбола. На данный момент я игрок ФК «10», готовлюсь к новому сезону. Посмотрим, что будет в январе. Я буду рассматривать все предложения, мне 35 лет — выбирать особо не приходится. Моя карьера близится к концу, но мне бы хотелось поиграть ещё на высоком уровне.

Скорее всего, я завершу профессиональную карьеру этой зимой, если не найду себе клуб. Я уже год пропускаю. Сейчас я планирую улететь в Польшу и отдохнуть», — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».

Напомним, последним клубом Рыбуса был казанский «Рубин», в который он перешёл на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл семь матчей, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России.

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