Игрок «Акрона» Лончар: Деян Станкович — прекрасный тренер

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар высказался о сербском тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

— Вы в Сербии и Венгрии пересекались с нынешним главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем. Что можете сказать об этом специалисте, тяжело играть против его команд?

— Каждый раз, когда я играл против его команд, я проигрывал. Этим всё сказано. Его результаты в «Црвене Звезде», «Ференцвароше» и «Спартаке» показывают, какой он прекрасный специалист. Его команды играют в очень хороший футбол, — приводит слова Лончара «Матч ТВ».

Лончару 28 лет. К «Акрону» черногорский футболист присоединился прошлым летом. Действующий контракт Стефана с российским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лончара в € 1,5 млн.