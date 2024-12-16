В «Барселоне» сообщили, сколько пропустит Ламин Ямаль из-за травмы

Пресс-служба «Барселоны» выступила с заявлением о состоянии вингера каталонской команды Ламина Ямаля, получившего травму в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (0:1).

«Игрок первой команды Ламин Ямаль получил удар по правой лодыжке во время игры с «Леганесом» в воскресенье, 15 декабря. Тесты, проведённые в понедельник, показали, что у игрока повреждение связок голеностопа первой степени. Ожидается, что игрок выбыл на срок от трёх до четырёх недель», — говорится в заявлении клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль провёл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и 12 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.