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Барселона сделала заявление по травме Ламина Ямаль, он пропустит три-четыре недели

В «Барселоне» сообщили, сколько пропустит Ламин Ямаль из-за травмы
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Пресс-служба «Барселоны» выступила с заявлением о состоянии вингера каталонской команды Ламина Ямаля, получившего травму в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (0:1).

Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 1
Леганес
Леганес
0:1 Гонсалес – 4'    

«Игрок первой команды Ламин Ямаль получил удар по правой лодыжке во время игры с «Леганесом» в воскресенье, 15 декабря. Тесты, проведённые в понедельник, показали, что у игрока повреждение связок голеностопа первой степени. Ожидается, что игрок выбыл на срок от трёх до четырёх недель», — говорится в заявлении клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль провёл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и 12 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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