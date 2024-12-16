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Бышовец высказался о спаде «Зенита» в конце первой части РПЛ

Бышовец высказался о спаде «Зенита» в конце первой части РПЛ
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Известный российский специалист Анатолий Бышовец высказался о спаде «Зенита» в конце первой части нынешнего сезона РПЛ. Напомним, сине-бело-голубые ушли на зимнюю паузу, занимая второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Зенит» ставит перед собой две максимальные задачи — победа в Кубке России и в РПЛ. Это создаёт определённые сложности для ротации и мотивации. У «Зенита» другое отношение к соперникам, которые борются за выживание. Такие команды нельзя недооценивать. Они требуют уважения, что мы видели в игре с «Факелом», с «Крыльями», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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