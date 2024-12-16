Transfermarkt представил рейтинг самых подорожавших игроков АПЛ

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Интернет-портал Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов английской Премьер-лиги после очередного обновления рыночных стоимостей.

Лидером рейтинга стал полузащитник «Челси» Коул Палмер. Рыночная стоимость футболиста выросла на € 40 млн и теперь составляет € 130 млн.

Топ-10 самых подорожавших игроков АПЛ:

1. Коул Палмер («Челси», € 130 (+40) млн).

2. Морган Роджерс («Астон Вилла», € 40 (+18) млн).

3. Итан Нванери («Арсенал», € 30 (+18) млн).

4. Тайлер Диблинг («Саутгемптон», € 22 (+17) млн).

5. Райан Гравенберх («Ливерпуль», € 55 (+15) млн).

6. Николас Джексон («Челси», € 55 (+15) млн).

7. Карлос Балеба («Брайтон», € 35 (+13) млн).

8. Букайо Сака («Арсенал», € 150 (+10) млн).

9. Брайан Мбемо («Брентфорд») € 50 (+10) млн.

10. Мурилло («Ноттингем Форест», € 50 (+10) млн).