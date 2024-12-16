Стало известно, где может пройти финал Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций объявила, что финал текущего розыгрыша Лиги наций пройдёт либо в Италии, либо в Германии. Сборные этих стран сыграют между собой в четвертьфинале турнира в марте следующего года.

Финал Лиги наций УЕФА состоится 8 июня, в тот же день пройдёт матч за третье место. Отметим, что действующим победителем турнира является сборная Испании, которая также летом этого года выиграла чемпионат Европы по футболу.

Национальная команда Испании в финале Лиги наций прошлого розыгрыша одолела сборную Хорватии. Испанцы добыли победу в серии послематчевых пенальти.