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Стало известно, где может пройти финал Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025

Стало известно, где может пройти финал Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025
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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций объявила, что финал текущего розыгрыша Лиги наций пройдёт либо в Италии, либо в Германии. Сборные этих стран сыграют между собой в четвертьфинале турнира в марте следующего года.

Финал Лиги наций УЕФА состоится 8 июня, в тот же день пройдёт матч за третье место. Отметим, что действующим победителем турнира является сборная Испании, которая также летом этого года выиграла чемпионат Европы по футболу.

Национальная команда Испании в финале Лиги наций прошлого розыгрыша одолела сборную Хорватии. Испанцы добыли победу в серии послематчевых пенальти.

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