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Объявлено место проведения Суперкубка УЕФА 2025 года

Объявлено место проведения Суперкубка УЕФА 2025 года
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Союз европейских футбольных ассоциаций на своём официальном сайте объявил место проведения Суперкубка УЕФА в 2025 году. Так, матч за трофей состоится в Удине (Италия) на стадионе «Фриули».

Отметим, что именно на этом стадионе проходил финал Евро-2019 среди молодёжных команд. Данная арена является домашней для итальянского клуба «Удинезе».

В матче за Суперкубок УЕФА традиционно встречаются победитель Лиги чемпионов и триумфатор Лиги Европы.

Первым обладателем Суперкубка УЕФА является амстердамский «Аякс», действующий обладатель — мадридский «Реал», который в прошлом розыгрыше трофея обыграл «Аталанту» (2:0).

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