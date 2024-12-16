Вендел опубликовал фото в форме «Барселоны»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел опубликовал в «сториз» на своей странице в социальной сети фотографию в форме «Барселоны».

Фото: Страница Вендела в социальной сети

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом в шести последних сезонах подряд. В текущем сезоне сине-бело-голубые идут на второй строчке в турнирной таблице РПЛ на момент зимнего перерыва.