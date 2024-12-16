Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов: «Рубин» стали тщательнее анализировать, есть определённое уважение

Рахимов: «Рубин» стали тщательнее анализировать, есть определённое уважение
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как, на его взгляд, поменялось отношение к казанской команде по сравнению с прошлым сезоном.

«Нас стали тщательнее анализировать, есть определённое уважение. Все понимают, что против нас не будет легко. Потому что у нас есть свои хорошие качества, у нас очень неплохой выход из обороны в атаку, мы неплохо играем на стандартах. «Рубин» — организованная и стабильная команда, и последние пять-шесть игр это показали», — приводит слова Рахимова «БИЗНЕС Online».

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанцы набрали 26 очков по результатам 18 встреч. Лидирует в чемпионате «Краснодар», который набрал 39 очков. Второе место занимает «Зенит», тройку лидеров замыкает «Спартак». В следующем матче внутреннего первенства «Рубин» сыграет с грозненским «Ахматом» на выезде. Встреча состоится 2 марта 2025 года.

Материалы по теме
Даку побил рекорд «Рубина» по «гол+пас» за год, превысив планку чемпионского сезона-2009
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android