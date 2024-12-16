Три игрока «Манчестер Сити» попали в десятку самых подешевевших футболистов АПЛ

Интернет-портал Transfermarkt назвал самых подешевевших футболистов английской Премьер-лиги после очередного обновления рыночных стоимостей.
Самым подешевевшим игроком стал полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку. Рыночная стоимость футболиста уменьшилась на € 15 млн и теперь составляет € 50 млн.
Самые подешевевшие игроки АПЛ:
1. Кристофер Нкунку («Челси», € 50 (-15) млн).
2. Лукас Пакета («Вест Хэм», € 40 (-15) млн).
3. Рахим Стерлинг («Арсенал», € 22 (-13) млн).
4. Филип Фоден («Манчестер Сити», € 140 (-10) млн).
5. Деклан Райс («Арсенал», € 110 (-10) млн).
6. Бернарду Силва («Манчестер Сити», € 60 (-10) млн).
7. Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм», € 60 (-10) млн).
8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», € 55 (-10) млн).
9. Олли Уоткинс («Астон Вилла», € 55 (-10) млн).
10. Джек Грилиш («Манчестер Сити», € 45 (-10) млн).