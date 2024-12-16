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Три игрока «Манчестер Сити» попали в десятку самых подешевевших футболистов АПЛ

Интернет-портал Transfermarkt назвал самых подешевевших футболистов английской Премьер-лиги после очередного обновления рыночных стоимостей.

Самым подешевевшим игроком стал полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку. Рыночная стоимость футболиста уменьшилась на € 15 млн и теперь составляет € 50 млн.

Самые подешевевшие игроки АПЛ:

1. Кристофер Нкунку («Челси», € 50 (-15) млн).

2. Лукас Пакета («Вест Хэм», € 40 (-15) млн).

3. Рахим Стерлинг («Арсенал», € 22 (-13) млн).

4. Филип Фоден («Манчестер Сити», € 140 (-10) млн).

5. Деклан Райс («Арсенал», € 110 (-10) млн).

6. Бернарду Силва («Манчестер Сити», € 60 (-10) млн).

7. Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм», € 60 (-10) млн).

8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», € 55 (-10) млн).

9. Олли Уоткинс («Астон Вилла», € 55 (-10) млн).

10. Джек Грилиш («Манчестер Сити», € 45 (-10) млн).