«Факел» объявил об уходе Мастерного, который выступал за клуб более пяти лет

Воронежский «Факел» официально объявил об уходе защитника Владислава Мастерного. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию. Футболист выступал за команду более пяти лет. Всего Мастерной успел провести за «Факел» 158 официальных матчей.

«Факел» и старожил команды, защитник Владислав Мастерной расторгли контракт по обоюдному согласию. Влад, ты пришёл в «Факел» летом 2019 года, когда всё только начиналось. Всех нас ждало возрождение клуба, выход в РПЛ, сохранение прописки в элитном дивизионе и 11-е место в сезоне-2023/2024 – рекордно высокое для команды. Ты вписал своё имя в славную историю «Факела». Двери клуба всегда открыты для тебя, наш Мастер», — написала пресс-служба «Факела» в клубных соцсетях.