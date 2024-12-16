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Мостовой заявил о желании стать тренером «Бенфики», «Сельты» или сборной России

Мостовой заявил о желании стать тренером «Бенфики», «Сельты» или сборной России
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой ответил на вопрос по поводу возможных тренерских назначений в свои бывшие клубы — «Сельту» и «Бенфику». Он заявил о желании поработать в этих командах и отметил, что ничего нельзя исключать. Также Мостовой признался, что с радостью стал бы тренером сборной России. Ранее он заявлял, что 15 лет ждёт предложения о тренерской работе в «Спартаке».

«Хоть я и в Португалии играл не так долго, как в Испании, где, услышав фамилию Мостовой, люди кланяться начинают, всё равно всегда тепло встречают и вспоминают. Поэтому, конечно, согласился бы потренировать «Бенфику», если бы меня пригласили!

Мечтал бы однажды вернуться в «Сельту» в качестве тренера? Никогда нельзя загадывать вперёд и нельзя ни от чего отрекаться.

С удовольствием поработал бы и тренером сборной России! Почему бы и нет? Если меня позовут в национальную команду, я соглашусь!» — приводит слова Александра Мостового интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, Мостовой продолжает обучение на тренера в академии РФС. Минувшей осенью он проходил тренерскую стажировку в московском «Динамо». В стане бело-голубых остались довольны сотрудничеством с Александром.

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