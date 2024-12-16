Игонин считает, что Станкович лучше всех тренеров справлялся в первой части РПЛ

Российский экс-футболист Алексей Игонин оценил работу сербского тренера Деяна Станковича в московском «Спартаке».

«Станкович действительно провёл большую работу в «Спартаке». Если сейчас говорится, что команду может покинуть бо́льшая часть игроков зимой, которая не подошла тренерскому штабу, это тоже часть работы Станковича. На данный момент именно он лучше всех справлялся в РПЛ.

Мусаев уже работал в «Краснодаре», поэтому его хочется оценивать только по конечному результату. Мы знаем, какой он тренер, что он прививает команде. Но итог, к сожалению, пока не тот. Неправильно оценивать работу тренера в перерыве, ведь результат — это один из определяющих факторов. Наверное, с небольшой форой впереди Станкович. Но по Мусаеву всё будет понятно, на каком месте «Краснодар» закончит чемпионат», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.