Файзулин обозначил лучшего футболиста РПЛ в 2024 году

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением, кто является лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги в 2024 году. Он выделил полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко. А вот среди игроков с российским паспортом в минувшем году Файзулин выделил полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Лучший футболист РПЛ в 2024 году — Барко. Этот игрок многим нравится. Если говорить про лучшего российского футболиста, то, конечно, это Головин», — приводит слова Файзулина «РБ Спорт».

Напомним, Барко присоединился к «Спартаку» прошлым летом. За 22 матчей в составе команды он успел забить девять голов и отдать пять результативных передач.