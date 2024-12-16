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Файзулин обозначил лучшего футболиста РПЛ в 2024 году

Файзулин обозначил лучшего футболиста РПЛ в 2024 году
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Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением, кто является лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги в 2024 году. Он выделил полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко. А вот среди игроков с российским паспортом в минувшем году Файзулин выделил полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Лучший футболист РПЛ в 2024 году — Барко. Этот игрок многим нравится. Если говорить про лучшего российского футболиста, то, конечно, это Головин», — приводит слова Файзулина «РБ Спорт».

Напомним, Барко присоединился к «Спартаку» прошлым летом. За 22 матчей в составе команды он успел забить девять голов и отдать пять результативных передач.

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