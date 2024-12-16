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Тренер «Краснодара» Мусаев назвал лучшее событие уходящего года

Тренер «Краснодара» Мусаев назвал лучшее событие уходящего года
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о том, что он считает самым счастливым событием 2024 года.

«Возвращение в родной клуб и город. Я получаю удовольствие от работы и ценю каждый день, каждую тренировку и каждую игру», — приводит слова Мусаева Sport24.

Мусаев вернулся в «Краснодар» в марте этого года. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «быки» занимают первое место в турнирной таблице. Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).

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