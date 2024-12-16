Манфред Угальде признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре и декабре 2024 года

Московский «Спартак» официально объявил имя лучшего футболиста команды в ноябре и декабре 2024 года. MVP последних двух месяцев определялся в ходе голосования болельщиков. Эту награду завоевал форвард красно-белых Манфред Угальде.

Отметим, что за упомянутый период Угальде провёл за «Спартак» в РПЛ пять матчей, в которых успех забить девять голов и отдать две результативные передачи. За кандидатуру 22-летнего костариканца проголосовали 74% болельщиков красно-белых.

Стоит напомнить, что Угальде также номинирован на звание лучшего игрока всей РПЛ в ноябре и декабре 2024 года. Манфред ушёл на зимний перерыв в статусе лидера бомбардирской гонки (15 голов за первую часть сезона).