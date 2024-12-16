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Черышев дал совет «Спартаку» для участия в борьбе за чемпионский титул РПЛ

Черышев дал совет «Спартаку» для участия в борьбе за чемпионский титул РПЛ
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Российский экс-футболист, а ныне тренер Дмитрий Черышев высказался о чемпионских амбициях московского «Спартака». Он ответил на вопрос, чего не хватает команде для борьбы за титул РПЛ. Так, специалист посоветовал красно-белым успокоиться и уменьшить ротацию состава, взяв при этом новых качественных игроков. Это позволит команде Деяна Станковича бороться за первое место, считает Черышев.

«Как только красно-белые разберутся в себе, «Спартак» снова станет «Спартаком». Чего не хватает команде? «Спартаку» надо просто успокоиться и перестать так часто ротировать состав. И взять квалифицированных игроков, чтобы снова бороться за первое место. Но руководство и без меня это знает», — приводит слова Черышева Metaratings.

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