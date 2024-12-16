Нигматуллин — о хейте Селихова: дружба идёт десятилетиями, но футболист Соболев триггерит

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин рассказал, как относится к тому, что вратарь «Спартака» Александр Селихов проводит время в отпуске с перешедшим в «Зенит» нападающим Александром Соболевым.

«Что касается совместного видео Селихова с Соболевым, то у болельщиков есть своё мнение, и его не изменить. Но нужно понимать, что это отпуск и у футболистов зачастую складываются дружеские отношения, независимо от клубных пристрастий и того, где они играют. Дружба остаётся и идёт десятилетиями. А бывает наоборот, когда переходишь в другую команду и дружба прекращается.

Но тут другой случай, ничего страшного в это не вижу. Сейчас просто футболист Соболев очень сильно триггерит болельщиков и специалистов футбола своим отношением к этому виду спорта и профессиональной деятельности. Поэтому его любое упоминание вызывает такую бурную реакцию», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.