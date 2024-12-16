Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин — о хейте Селихова: дружба идёт десятилетиями, но футболист Соболев триггерит

Нигматуллин — о хейте Селихова: дружба идёт десятилетиями, но футболист Соболев триггерит
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин рассказал, как относится к тому, что вратарь «Спартака» Александр Селихов проводит время в отпуске с перешедшим в «Зенит» нападающим Александром Соболевым.

«Что касается совместного видео Селихова с Соболевым, то у болельщиков есть своё мнение, и его не изменить. Но нужно понимать, что это отпуск и у футболистов зачастую складываются дружеские отношения, независимо от клубных пристрастий и того, где они играют. Дружба остаётся и идёт десятилетиями. А бывает наоборот, когда переходишь в другую команду и дружба прекращается.

Но тут другой случай, ничего страшного в это не вижу. Сейчас просто футболист Соболев очень сильно триггерит болельщиков и специалистов футбола своим отношением к этому виду спорта и профессиональной деятельности. Поэтому его любое упоминание вызывает такую бурную реакцию», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Кечинов: «Спартаку» нужно сохранить Селихова — это опытный и мастеровитый вратарь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android