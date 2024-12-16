Футболист «Акрона» Лончар назвал самого сильного соперника в РПЛ

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар назвал «Спартак» самым сильным соперником в Российской Премьер-Лиге.

— Прошла первая часть сезона, успели сыграть против всех команд РПЛ. Кто самый сильный соперник?

— На данный момент это «Спартак». Мы ощущали себя в какой-то степени беспомощными в матче с ними, но это, конечно, зависело и от нас самих. Не было контроля, правильных действий с мячом. По моим ощущениям, в игре со «Спартаком» мы меньше всего добирались до ворот противника. Всё время были где-то между, не спереди и не сзади, — приводит слова Лончара «Матч ТВ».

Лончару 28 лет. К «Акрону» черногорский футболист присоединился прошлым летом. Действующий контракт Стефана с российским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лончара в € 1,5 млн.