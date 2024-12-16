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Игонин: зачем тратить деньги на «Химки», если клуб будет сохраняться, как арт-объект?

Игонин: зачем тратить деньги на «Химки», если клуб будет сохраняться, как арт-объект?
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Российский экс-футболист Алексей Игонин поделился мнением о возможном прекращении существования футбольного клуба «Химки».

«Безусловно, возможное прекращение существования «Химок» — это большая проблема. Это не просто клуб, а большая структура, которая выстроена в плане чемпионата, футболистов и денежных вопросов. Так или иначе это будет сказываться негативно. К примеру, взять «Сатурн», который в своё время участвовал в еврокубках, но сейчас его нет на футбольной карте. Когда существуют стадион, инфраструктура и возможности, самое главное — их грамотно использовать. Тогда можно было сохранить команду.

Но для чего? Если команда сохраняется в качестве арт-объекта, чтобы были телевизионная картинка и факт наличия «Химок» в РПЛ, насколько выгодно тратить деньги, бо́льшая часть которых является государственными? Если этот клуб — вершина пирамиды, а также мотиватор и цель для детей, чтобы они занимались футболом и росли в школе «Химки», тогда есть смысл иметь команду. Но, честно говоря, я пока не слышал о том, чтобы у «Химок» была большая школа, на которую сделан большой упор», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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