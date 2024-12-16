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Рашид Рахимов: сегодня к «Рубину» отношение уже совсем другое — не как в прошлом году

Рашид Рахимов: сегодня к «Рубину» отношение уже совсем другое — не как в прошлом году
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал прогресс своей команды за год.

«Наша команда стабилизировалась. По большому счёту у нас не было провальных матчей. Даже в проигранных встречах мы так или иначе показывали определённый уровень игры. Мы видим, что есть футболисты, которые выросли. Понимаем, на что способны. А еще мы заметили, что сегодня к «Рубину» отношение уже совсем другое — не как в прошлом году», — приводит слова Рахимова «БИЗНЕС Online».

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанцы набрали 26 очков по результатам 18 встреч.

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