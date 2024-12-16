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Николай Наумов: Галактионов — лучший тренер первой части РПЛ, он растёт на глазах

Николай Наумов: Галактионов — лучший тренер первой части РПЛ, он растёт на глазах
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов объяснил свой выбор лучшего тренера первой части сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Галактионов — лучший тренер первой части РПЛ. У «Локомотива» при нём есть прогресс. Галактионов за короткий срок слепил хорошую команду, которая заряжена на победы. Он делает очень разумные замены и растёт на глазах. Кроме того, Галактионов выжимает максимум из этого состава «Локомотива», хотя команда в конце просела, но это нормальный процесс. Мне нравится, как работает Галактионов», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Московский «Локомотив» набрал 35 очков в 18 матчах и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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