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Игонин: «Оренбургу» нужно изменить состав, но вряд ли у клуба есть такие возможности

Игонин: «Оренбургу» нужно изменить состав, но вряд ли у клуба есть такие возможности
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Бывший российский футболист Алексей Игонин высказался о выступлении «Оренбурга» в первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Слишковича закончила календарный год на последнем, 16-м месте, набрав восемь очков в 18 матчах.

«Безусловно, «Оренбургу» будет очень тяжело начинать вторую часть сезона. Скорее всего, чтобы что-то кардинально поменять нужно изменить состав команды. Но не думаю, что у клуба есть такие возможности и задачи от руководства. Поэтому «Оренбургу» будет очень сложно.

При этом у нас есть другие команды со своими проблемами. Непонятно, что происходит в «Химках». В последние годы, к сожалению, всплывают такие моменты, что мы не всегда ставим в зону вылета команды, которые играют плохо. Иногда вмешиваются финансовые проблемы. Сейчас финансовая стабильность и управленческие кадры решают, кто из команд из нижней части турнирной таблицы, где окажется. Я не вижу какой-то разницы между клубами из середины и низа таблицы. Тем более они постоянно играют между собой и результаты разняться», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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