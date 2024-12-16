«Фантастически справился с кризисом». Сербский Mozzart Sport — про Станковича в «Спартаке»

Журналисты сербского издания Mozzart Sport оценили работу своего соотечественника Деяна Станковича на посту главного тренера московского «Спартака». Красно-белые под руководством серба закончили первую часть сезона Российской Премьер-Лиги на третьем месте, в двух очках от лидера.

«От череды негативных комментариев до череды побед, возвращения в чемпионскую гонку и заслуженной похвалы. Деян Станкович фантастически справился с кризисом, будучи на скамейке запасных московского «Спартака», он завершил первую часть сезона шестью победами подряд с отставанием от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.

Перерыв меньше всего устраивает «Спартак», который на данный момент достиг желаемой формы и в ближайшие недели не сможет атаковать вершину таблицы… Хотя до чемпионского титула ему еще далеко, можно сказать, что Станкович использовал прошедший период для дальнейшего развития как тренера. Он выдержал огромное давление в клубе, имеющем самую большую базу болельщиков в России и постоянно являющемся объектом критического общественного внимания», — сказано в заявлении.