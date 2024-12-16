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Рахимов рассказал, когда «Рубин» сможет стать элитой российского футбола

Рахимов рассказал, когда «Рубин» сможет стать элитой российского футбола
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о том, когда его команда сможет стать элитой российского футбола.

«Всё зависит от того, как мы усилимся, какими будут наши возможности и внутренняя конкуренция. На сегодняшний день мы видим, что у нас всё складывается неплохо. Пока давайте подождём, как у нас получится усилить состав, какие игроки придут в команду. Этой идеи придерживается наш президент Марат Адипович Сафиуллин, за что мы ему благодарны. Естественно, у него есть огромное желание подняться выше», — приводит слова Рахимова «БИЗНЕС Online».

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанцы набрали 26 очков по результатам 18 встреч.

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