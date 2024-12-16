Экс-президент «Локомотива» Наумов: боюсь, что «Химки» обанкротятся

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о ситуации в подмосковных «Химках». Инвестор команды Туфан Садыгов находится под домашним арестом.

«Всегда плохо для российского футбола, если клуб прекращает своё существование. Это говорит о том, что у клубов слабая экономическая составляющая, нет клубной экономики. Наше общество перешло к капитализму, а российские клубы остались при социализме. Нет экономических рычагов и стимулов, поэтому команды умирают. Это очень плохо.

Трудно сказать, получится ли у «Химок» выкарабкаться из этой ситуации. Многое будет зависеть от области. Если Садыгов прекратит финансирование, появятся долги. Боюсь, что они обанкротятся», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.