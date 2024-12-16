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Николай Наумов: Селихов и Соболев друзья. Почему они не могут отдыхать вместе?

Николай Наумов: Селихов и Соболев друзья. Почему они не могут отдыхать вместе?
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал дружбу между вратарём московского «Спартака» Александром Селиховым и нападающим санкт-петербургского «Зенита» Александром Соболевым.

«У болельщиков свои законы. Я помню, когда работал в «Локомотиве», одна из сотрудниц хотела выйти замуж. Но оказалось, что женихом был фанат «Торпедо». Болельщики «Локомотива» устроили такой скандал, что ей нельзя выходить за него замуж… У фанатов свои законы и неписанные уставы, с этим ничего не поделаешь. Селихов и Соболев — футболисты разных команд, но в жизни они друзья. Почему они не могут отдыхать вместе?» — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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