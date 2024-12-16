Болельщики «Барселоны» отправляют эмодзи обезьяны игроку «Леганеса», сломавшему Ямаля
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Фанаты «Барселоны» обрушились с гневными сообщениями и язвительными эмодзи в адрес полузащитника «Леганеса» Ивана Неу, после подката которого получил травму нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль. Часть сообщений игрок «Леганеса» показал на своей странице в социальной сети.
Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 1
Леганес
Леганес
0:1 Гонсалес – 4'
Фото: Страница Ивана Неу в соцсети
Кто-то из болельщиков отправлял камерунскому футболисту эмодзи обезьяны.
Эпизод между Неу и Ямалем произошёл во время первого тайма, однако 17-летний футболист доиграл до 75-й минуты и лишь затем был заменён. Сегодня, 16 декабря, «Барселона» сообщила, что Ламин из-за травмы пропустит около трех-четырёх недель. В нынешнем сезоне Ямаль уже выбывал из-за травмы.
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