Рашид Рахимов: у нас в раздевалке стулья не летают. Мебель надо беречь!

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов опроверг миф о том, что в перерыве после неудачного тайма он устраивает разнос в раздевалке.

«Нет, у нас в раздевалке стулья не летают. Мебель надо беречь! (Смеётся.) Я, конечно, могу повысить голос в зависимости от ситуации. Но делаю это очень редко. Обычно я захожу в раздевалку, даю паузу, чтобы игроки отдохнули. И потом в спокойном тоне провожу разбор.

Наши тренеры из моего штаба делают пометки по ходу первого тайма. Что-то я, может, упустил, что-то не увидел — они подсказывают. Мы разбираем, что нужно сделать, какая зона проваливается, что и как исправить, а уже потом спокойно доводим это до игроков. Я вижу, что у нас нет равнодушия на поле. А если его нет, тогда к чему устраивать разносы?» — приводит слова Рахимова «БИЗНЕС Online».

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанцы набрали 26 очков по результатам 18 встреч.