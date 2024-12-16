Игонин: у Семака не потерян контроль в «Зените», иначе мы бы знали об этом и без Орлова

Бывший российский футболист Алексей Игонин объяснил, с чем связаны неудачи санкт-петербургского «Зенита» в последних матчах.

«Контроль над командой теряется, если происходят какие-то негативные околофутбольные вещи. Мы можем говорить о каких-то внутренних разборках и разговорах, а вот контролировать результат невозможно. У Семака не потерян контроль в «Зените», иначе мы бы об этом знали и без Геннадия Орлова. Но очевидно, что футболисты команды не выдают максимум своих возможностей, особенно иностранцы и игроки, которые не в оптимальной физической форме — Глушенков и Соболев. Именно с этим нужно связывать неудачи «Зенита» в последних играх», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» набрал 39 очков в 18 матчах и расположился на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.