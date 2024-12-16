Защитник «Локомотива» Ненахов объяснил свои слова о закрытой двери в сборную России

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов объяснил, что значат его слова о закрытой двери в сборную России. В ноябре футболист заявил, что закрыл для себя дверь в национальную команду, так как его там никто не ждёт.

«Тяжёлый вопрос. Этой фразой я объяснял то, что все мои мысли сейчас направлены на выступление за клуб. Если я сборной сейчас не нужен, то для себя я дверь закрыл. Это правда был осмысленный ответ. Просто его чуть‑чуть по‑другому поняли. Будто я недоволен. Конечно, я хочу играть за сборную. Каждый футболист мечтает об этом. Тут просто есть какая‑то недосказанность», — приводит слова Ненахова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Максим Ненахов провёл за клуб во всех турнирах 26 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.