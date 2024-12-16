«Манчестер Юнайтед» хочет продать Маркуса Рашфорда — The Guardian
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«Манчестер Юнайтед» намерен продать своего воспитанника Маркуса Рашфорда, в клубе считают, что переход в январе был бы идеальным вариантом. Об этом сообщает The Guardian.
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36' 1:1 Фернандеш – 88' 1:2 Диалло – 90'
Отмечается, что клуб согласен на предложение о покупке Рашфорда по сниженной цене. Однако при его зарплате в £ 365 000 в неделю позволить его себе могут лишь несколько клубов.
Ранее Маркус Рашфорд не попал в заявку на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», который закончился победой «Манчестер Юнайтед» (2:1). В текущем сезоне Рашфорд отыграл 24 матча во всех турнирах, восемь раз поразил ворота соперника и отдал три результативные передачи.
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