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Колодин: ЦСКА должен бороться за золото

Колодин: ЦСКА должен бороться за золото
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Бывший футболист Денис Колодин прокомментировал игру московского ЦСКА в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге, назвав команду прямым конкурентом санкт-петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионство.

– ЦСКА выглядит слабее своих основных конкурентов?
– Я видел, как они разорвали «Динамо», но дальше не пошло. У армейцев много хороших футболистов, но хорошие футболисты – это ещё не хорошая команда. ЦСКА должен бороться за золото. Это конкурент «Зенита». Команда играет хорошо, но их результаты – это другой вопрос, – приводит слова Колодина Metaratings.

ЦСКА набрал 31 очко в 18 матчах и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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