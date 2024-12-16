Абаев: «Краснодар» приобрёл опыт и понимает, что лидерство можно быстро потерять

Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев поделился ожиданиями от «Краснодара» во второй части Российской Премьер-Лиги.

«Неожиданно, что «Краснодар» выдал хороший отрезок без поражений в этом сезоне. Но весной всё может перевернуться, ведь кто-то усилится, чемпионат начнётся заново. Думаю, «Краснодар» в зимнюю паузу должен сделать работу над ошибками, которые были совершены в прошлом сезоне. Команда приобрела опыт и понимает, что лидерство можно быстро потерять. Надеюсь, «быки» проведут более удачную весну, чем в прошлом году», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» набрал 39 очков в 18 матчах и расположился на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.