Илья Абаев: многие думали, что «Локомотив» будет бороться за выживание, но они наверху

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказался о результатах команды в первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники ушли на зимнюю паузу на пятой строчке с отставанием в четыре очка от лидера.

«Только положительно можно оценить результаты «Локомотива» в этом сезоне. Были большие перемены в составе, но ребята очень хорошо начали, а также появились молодые футболисты. Это очень хорошо. Многие думали, что «Локомотив» будет бороться за выживание или будет в середине таблицы, но команда борется наверху. Может, где-то им не хватило опыта, но в целом у них хорошая игра», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.