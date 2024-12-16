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«Лацион» — «Интер» М: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45

«Лацион» — «Интер» М: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45
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Сегодня, 16 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римский «Лацио» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 16-й тур
16 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 31 очко за 15 матчей. «Интер» заработал 31 очко после 14 игр и располагается на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанта», набравшая 37 очков в 16 матчах.

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