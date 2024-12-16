«Лацион» — «Интер» М: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45
Поделиться
Сегодня, 16 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римский «Лацио» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 16-й тур
16 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 31 очко за 15 матчей. «Интер» заработал 31 очко после 14 игр и располагается на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанта», набравшая 37 очков в 16 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 декабря 2024
-
20:56
-
20:46
-
20:20
-
20:19
-
20:13
-
20:05
-
20:00
-
19:48
-
19:45
-
19:45
-
19:30
-
19:24
-
19:15
-
18:57
-
18:49
-
18:31
-
18:16
-
18:15
-
18:06
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:42
-
17:35
-
17:25
-
17:22
-
17:15
-
17:00
-
16:52
-
16:50
-
16:45
-
16:42
-
16:41
-
16:38
-
16:35